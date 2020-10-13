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Японець викликав поліцію, коли програв автомату з іграшками 200 разів

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Японець 200 разів програв ігровому автомату - фото 1
Японець 200 разів програв ігровому автомату

Японець 200 разів програв ігровому автомату з краном, відомому в народі як "хапайка", і викликав поліцію. Про це повідомляє SoraNews24 з посиланням на твіттер ігромана.

Правоохоронці запросили співробітника ігрового залу, і той теж вирішив випробувати свою удачу.

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Однак після 300 спроб витягнути з автомата приз працівник все ж здався і пересунув його вміст у вдаліше положення. Після цього і співробітникові залу, і відвідувачеві вдалося дістати по призу. Поліція в результаті вирішила не вживати ніяких заходів.

Наступного дня Sega, яка представила ігровий автомат, випустила прес-реліз, в якому нагадала, що це всього гра на удачу і спритність. Компанія також порадила відвідувачам ігрових залів звертатися до їх співробітників у разі проблем.

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Джерело: Sora News24
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