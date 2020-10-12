Вдень поліцейська, вночі – домінантка: ця білявка заробляє на фетиш-вечірках (18+)

Ця німкеня вела подвійне життя, адже вдень працювала поліцейською, а вночі перетворювалась у домінантку в латексі. Сьогодні ж жінка заробляє понад 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік і дивує своєю історією.

Знайомтесь, Сара Келлер – колишня поліцейська з Німеччини, яка вдень була на охороні порядку, а вночі підпрацьовувала домінанткою на фетиш-вечірках. Як йдеться в її інтерв'ю Daily Star, таке подвійне життя тривало аж 7 років!

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Найвеселіше, що екскомісар поліції надихнулась на нову професію через знайомства з повіями та секс-працівниками власне на офіційній роботі.

instagram.com/caleatoxic3/

Вперше жінка побувала на фетиш-вечірці разом з подругою у 2011 році. Хоч тоді вона й працювала копом, але її все одно приваблював БДСМ, бандаж та домінування.

"Я відчувала себе вдома з поліцією, і це, безумовно, була чудова робота, але чогось бракувало. Я хотіла робити ті речі в житті, які справді приносили б мені радість. В особистому плані мене завжди тягнуло до БДСМ. Це викликає задоволення – керувати людьми та відчувати владу", – пояснює Сара.

instagram.com/caleatoxic3/

Тож наступні 7 років сексуальна поліцейська вдень боролась зі злочинністю, а вночі перевдягалась у латексний костюм та працювала з клієнтами. Під час роботи офіцером вона також часто потрапляла на сексуальні злочини та розмовляла з повіями. Жінки ділились власними історіями та ще більше надихали білявку приєднатись до фетиш напрямку.

instagram.com/caleatoxic3/

На жаль, таємне життя Сари врешті видали, коли на роботу надіслали її відверті фото. Також жінка зробила груди, почала робити ефектний макіяж та довгі червоні нігті.

"Я помітила, що мій спосіб життя дедалі більше відрізнявся від того, який був у моїх колег. Такі цінності, як власне помешкання чи заощадження на пенсію, були для мене менш важливими, ніж хороше самопочуття у власному тілі та радість від свободи", – зазначила експолісвумен.

instagram.com/caleatoxic3/

Тому у 2017 році вона розпрощалась з формою копа та почала повноцінно працювати домінантою під іменем Calea Toxic. Зараз за приголомшливою домінанткою стежать понад 28 тисяч підписників в Instagram. До того ж, Сара встигла засвітитись на обкладинці фетиш-журналів, а також влаштувати шоу по всій Європі і пропонує багатіям "химерний ескорт".

instagram.com/caleatoxic3/

На цьому всі захоплення жінки не завершуються, адже вона ще й допомагає парам експериментувати в ліжку та випробовувати свої табу-фантазії.

"Ігри з латексом, батогами та бандажем дозволяють мені потрапляти в зовсім інше місце. Для мене гроші – не найважливіша частина того, чому я роблю це. Я хочу продовжувати самостійно та з власної мотивації", – підсумувала Сара.

instagram.com/caleatoxic3/

instagram.com/caleatoxic3/

instagram.com/caleatoxic3/

instagram.com/caleatoxic3/

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