Японець Уно встановив світовий рекорд у фігурному катанні

Сема Уно переміг на турнірі чотирьох континентів у США зі світовим рекордом в довільній програмі. Японський фігурист отримав за своє катання 197,36 бала.

Японський фігурист Сема Уно став переможцем турніру чотирьох континентів в американському Анахаймі, встановивши світовий рекорд в довільній програмі. Уно в суботу отримав за свій виступ 197,36 бала, перевершивши попередній світовий рекорд, який був встановлений іншим японцем Юдзуру Ханю (190,43) майже на 7 балів.

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Фігурист Сема Уно втановив рекорд

В сумі Уно, що йшов четвертим після короткої програми, набрав 289,12 бала. Друге місце на турнірі посів китаєць Цзінь Боян (273,51), третім став американець Вінсент Чжоу (272,22).

Нагадаємо, що влітку минулого року у фігурному катанні обнулили всі світові рекорди. Міжнародний союз ковзанярів прийняв таке рішення через нову шкалу оцінки рівня виконання. Всі попередні статистичні дані, що з'явилися до сезону-2018/19, тепер є "історичними".

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