Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото)

Мода настільки швидко змінюється, що буває доволі складно встигнути за трендами. Однак цей японець створює сумки поза часом, які припадуть до душі далеко не кожному, адже вони нагадують величезних комах і не тільки.

Японський митець Amanojaku to Hesomagari має суперсилу створювати шкіряні аксесуари у вигляді різноманітних тварин з усього світу, і вони виглядають настільки реалістично, що аж лячно. Сумки, браслети, застібки та багато іншого може запропонувати талановитий японець. Хоча назвати його творцем масової моди складно, оскільки комахи з великою кількістю лапок та блискучою бронею підійдуть не кожного моднику. Зате в мережі жартують, що фото незвичайних сумок можуть допомогти позбутись ентомофобії (страху комах).

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Джерело всіх фото: amaheso.simdif.com

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