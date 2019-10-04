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Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото)

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Лячні сумки у вигляді комах - фото 1
Лячні сумки у вигляді комах / amaheso.simdif.com

Мода настільки швидко змінюється, що буває доволі складно встигнути за трендами. Однак цей японець створює сумки поза часом, які припадуть до душі далеко не кожному, адже вони нагадують величезних комах і не тільки.

Японський митець Amanojaku to Hesomagari має суперсилу створювати шкіряні аксесуари у вигляді різноманітних тварин з усього світу, і вони виглядають настільки реалістично, що аж лячно. Сумки, браслети, застібки та багато іншого може запропонувати талановитий японець. Хоча назвати його творцем масової моди складно, оскільки комахи з великою кількістю лапок та блискучою бронею підійдуть не кожного моднику. Зате в мережі жартують, що фото незвичайних сумок можуть допомогти позбутись ентомофобії (страху комах).

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Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359447

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359448

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359449

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359450

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359451

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359452

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359453

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359454

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359455

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359456

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359457

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359458

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359459

Японець створює реалістичні сумки, які сподобаються не всім (фото) - фото 359460

Джерело всіх фото: amaheso.simdif.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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