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Reebok і Adidas спільно випустили кросівки

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Кросівки Instapump Fury Boos - фото 1
Кросівки Instapump Fury Boos / hypebeast

Відомі бренди Reebok і Adidas випустили стильні кросівки Instapump Fury Boost. Це перша колаборація компаній в історії.

Як запевняють розробники, кросівки Instapump Fury володіють революційною технологією амортизації adidas Boost. Взуття створене для нового покоління снікерхедів і готове довести, що кордонів дизайну і функціональності не існує.

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Об'єднання інновацій від Reebok і Adidas – це справжній виклик світу, можливість відкрити нові горизонти і створити щось абсолютно несподіване.

У нас кросівки Instapump Fury Boost будуть доступні у двох виконаннях: Prototype і Black&White. Забарвлення Prototype надійде в продаж 15 листопада, Black&White – в кінці листопада.

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Джерело: hypebeast
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