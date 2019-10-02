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Google і Levi's випустили "розумну" куртку, яка управляє музикою і робить селфі

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"Розумна" куртка від Google і Levi's - фото 1
"Розумна" куртка від Google і Levi's / techcrunch

Компанії Google і Levi's об'єдналися, щоб випустити "розумну" версію джинсової куртки Trucker. Оновлена джинсовка оснащена технологією Jacquard, що працює через Bluetooth.

На лівому манжеті "розумної" джинсової куртки розташований тачпад, який дозволяє дистанційно керувати телефоном: перемкнути наступний трек, відповісти на дзвінок, зробити фото або викликати Google Assistant.

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Також за допомогою пристрою можна відстежувати кількість випитих склянок кави або запам'ятовувати відвідані місця. Заряджати Jacquard доведеться раз у два-три дня.

Куртку почали продавати в Австралії, Франції, Німеччині, Італії, Японії та Англії – там вона коштує від 248 доларів. На вибір доступні кілька кольорів.

Google і Levi's випустили 'розумну' куртку, яка управляє музикою і робить селфі - фото 358883

Google і Levi's випустили 'розумну' куртку, яка управляє музикою і робить селфі - фото 358884

Google і Levi's випустили 'розумну' куртку, яка управляє музикою і робить селфі - фото 358885

Google і Levi's випустили 'розумну' куртку, яка управляє музикою і робить селфі - фото 358886

Google і Levi's випустили 'розумну' куртку, яка управляє музикою і робить селфі - фото 358887

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Джерело: techcrunch
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