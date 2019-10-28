Японець створив огидну обручку з нігтів: фото

Мешканець Японії вирішив вразити кохану наповал саморобною обручкою. Замість діамантів він самостійно зробив особливий камінь із власних нігтів. Виглядає це краще, аніж звучить.

Мешканець Японії, який має Youtube-канал під іменем Kiwami Japan (Ківамі) вирішив не лише зробити пропозицію руки та серця своїй дівчині, а й прославитись. І це в нього вийшло, адже креативний хлопчина упродовж року створював унікальну каблучку з власних відрізаних нігтів. Саме з цього дивного матеріалу він і зробив заміну для "діаманта".

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Як йому це вдалось? Ківамі перетер нігті у порошок, а потім запік його у духовці. Незвичайну масу він залив у силіконову форму та поставив під прес. Ще кілька годин і незвичайний чорний камінець з нігтів прикрасив срібний перстень. І поки хтось дивувався креативності хлопця, інших же турбує, що відповіла на таку пропозицію його кохана.

Capital FM

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