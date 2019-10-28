Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Японець створив огидну обручку з нігтів: фото

  • 30
Японець зробив обручку з нігтів - фото 1
Японець зробив обручку з нігтів / Goody Feed

Мешканець Японії вирішив вразити кохану наповал саморобною обручкою. Замість діамантів він самостійно зробив особливий камінь із власних нігтів. Виглядає це краще, аніж звучить.

Мешканець Японії, який має Youtube-канал під іменем Kiwami Japan (Ківамі) вирішив не лише зробити пропозицію руки та серця своїй дівчині, а й прославитись. І це в нього вийшло, адже креативний хлопчина упродовж року створював унікальну каблучку з власних відрізаних нігтів. Саме з цього дивного матеріалу він і зробив заміну для "діаманта".

Більше курйозів: Відвідувачів з Австралії впізнаватимуть на порносайтах

Як йому це вдалось? Ківамі перетер нігті у порошок, а потім запік його у духовці. Незвичайну масу він залив у силіконову форму та поставив під прес. Ще кілька годин і незвичайний чорний камінець з нігтів прикрасив срібний перстень. І поки хтось дивувався креативності хлопця, інших же турбує, що відповіла на таку пропозицію його кохана.

Capital FM - фото 364239
Capital FM

Читайте також: Порнозірка Джесса Роудс розповіла про найважчу сцену в своїй кар'єрі (18+)

Джерело: thesun.
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: українка Ярослава Магучіх, яка стала найкращою юною спортсменкою Європи
  • Вчора, 17:50
  • 222
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 776
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1849155
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл