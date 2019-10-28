Відвідувачів з Австралії впізнаватимуть на порносайтах

Австрійський уряд вирішив ще жорсткіше підійти до контролю своїх громадян. Невдовзі для входу на порносайти доведеться показувати своє обличчя.

У Міністерстві внутрішніх справ Австралії вирішили посилити правила щодо перегляду порнографії для повнолітніх. Зараз під час входу та сайти з полуничкою австралійці мають вводити свої паспортні дані, однак і цього замало. А все тому, що креативна молодь, яка ще не має права переглядати еротичний контент, використовує інформацію своїх батьків та інших дорослих.

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Відтак, уряд збирається ввести обов'язкове розпізнавання облич додатково до введення персональних даних. У такій ситуації надто юним особам ніяк не вдасться оцінити порнографію самостійно.

Щоправда, навряд чи нововведення швидко набере чинності, адже в країні досі затримують прийняття закону щодо біометричних даних та їх використання. Однак більшість парламентаріїв підтримують посилення правил щодо перегляду порнографії, тому все ж спробують їх ввести, не руйнуючи захист приватності.

Лише повнолітні дорослі в Астралії зможуть дивитись порно

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