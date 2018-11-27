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Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото

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Як захистити комп'ютер від кота - фото 1
Як захистити комп'ютер від кота / uwabamichan

Креативний японець вигадав, як захистити клавіатуру від атак свого кота, і це варто побачити кожному, у кого є нахабний пухнастик!

Коти обожнюють бути у центрі уваги завжди і за будь-яких ситуацій, особливо, коли господар зайнятий власними справами. Загострена конкуренція у тварин з технікою та гаджетами, адже саме вони забирають найбільше часу. Тому, частенько, коти атакують комп'ютери у той час, коли власник працює.

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Щоправда, креативний японець знайшов спосіб, що зробити, щоб кіт не заважав за комп'ютером. Він показав особливий предмет, який нагадує килимок з шипами та захищає від нападу домашніх улюбленців. Але не варто забувати, що пухнастики уміють мстити. Ось як це працює:

Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото - фото 291614

Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото - фото 291619

Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото - фото 291617

Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото - фото 291615

Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото - фото 291618

Японець створив антикотячу клавіатуру: кумедні фото - фото 291616

Джерело всіх фото: uwabamichan

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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