Вибухова капуста спантеличила Reddit: фотофакт

Користувачі не можуть відвести погляд від справді вибухової цвітної капусти!

На платформі Reddit користувач з ніком orkenbjorken поділився епічним фото страви, яка за короткий час опинилась у трендах. Всього за 4 години допис побачили більш як 25 тисяч осіб, а ще понад 300 залишили коментарі. А все тому, що знімку можна побачити цвітну капусту у доволі незвичайному вигляді.

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"Копчена цвітна капуста мого друга нагадує вибух", – відзначив автор, і з ним важко не погодитись. Користувачі навіть почали жартувати, що тепер овоч можна ставити на всі епічні фото з вогнем для ефектності.

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