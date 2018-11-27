Приціл збився: епічний стрибок кота розвеселив мережу

У мережі не можуть втримати сміх від невдалого стрибка кота, який намагався розрахувати все ідеально.

На платформі Reddit користувач з ніком rivigurl поділився відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке змусило мережу сміятись. За короткий час ролик побачили понад 10 тисяч осіб, а ще більш як 200 залишили коментарі. А все тому, що на записі можна побачити, як кіт намагається перескочити з однієї полиці з нагородами на іншу. Тривале вагання та розрахунки – і ось пухнастик вже летить на підлогу. Здається, його приціл збився. Як зізнався автор, це найкумедніша річ, яку йому доводилось знімати.

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