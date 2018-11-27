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Приціл збився: епічний стрибок кота розвеселив мережу

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Кіт не прорахував стрибок - фото 1
Кіт не прорахував стрибок

У мережі не можуть втримати сміх від невдалого стрибка кота, який намагався розрахувати все ідеально.

На платформі Reddit користувач з ніком rivigurl поділився відео зі своїм домашнім улюбленцем, яке змусило мережу сміятись. За короткий час ролик побачили понад 10 тисяч осіб, а ще більш як 200 залишили коментарі. А все тому, що на записі можна побачити, як кіт намагається перескочити з однієї полиці з нагородами на іншу. Тривале вагання та розрахунки – і ось пухнастик вже летить на підлогу. Здається, його приціл збився. Як зізнався автор, це найкумедніша річ, яку йому доводилось знімати.

І ще: Фотограф зробив серію портретів курей, яких вирощують для проведення експериментів

The funniest thing I’ve ever filmed (sorry for the vertical frame) from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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