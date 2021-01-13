Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Програміст забув пароль від жорсткого диску: на ньому лежать біткойни на мільйони доларів

  • 26
Якщо він не згадає пароль – усі біткойни пропадуть - фото 1
Якщо він не згадає пароль – усі біткойни пропадуть

Програміст з Сан-Франциско Стефан Томас використав 8 з 10 спроб розблокувати накопичувач IronKey, де зберігаються ключі від його електронного гаманця з 7002 біткойнами. Зараз це близько 240 мільйонів доларів.

Криптовалюту Томас сховав у гаманець ще десять років тому. Тоді біткойн коштував 2-6 доларів. Цю суму Стефану заплатили за створення пояснюючого відео про криптовалюту.

Це цікаво: У Швейцарії робота звільнили з магазину за некомпетентність і невдалі жарти

Якщо з двох спроб Томас не згадає свій пароль, IronKey автоматично зашифрує весь свій вміст. А доступ до грошей втратиться назавжди.

Дізнавшись про тяжке становище Томаса, експерт з інтернет-безпеки Алекс Стамос запропонував йому свою допомогу. Він готовий за 10% від суми зламати диск. На це йому потрібно максимум пів року. Чи погодився Стефан на угоду, невідомо.

За даними аналітичної компанії Chainalysis, близько 20% з наявних 18,5 мільйона біткойнів зберігаються на втрачених або заблокованих гаманцях. У цілому це близько 140 мільярдів доларів.

Читайте також: Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2

Джерело: The Guardian
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 144099
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 300387
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 766
Загрузка...
Новини