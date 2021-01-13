Програміст забув пароль від жорсткого диску: на ньому лежать біткойни на мільйони доларів

Якщо він не згадає пароль – усі біткойни пропадуть

Програміст з Сан-Франциско Стефан Томас використав 8 з 10 спроб розблокувати накопичувач IronKey, де зберігаються ключі від його електронного гаманця з 7002 біткойнами. Зараз це близько 240 мільйонів доларів.

Криптовалюту Томас сховав у гаманець ще десять років тому. Тоді біткойн коштував 2-6 доларів. Цю суму Стефану заплатили за створення пояснюючого відео про криптовалюту.

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Якщо з двох спроб Томас не згадає свій пароль, IronKey автоматично зашифрує весь свій вміст. А доступ до грошей втратиться назавжди.

Дізнавшись про тяжке становище Томаса, експерт з інтернет-безпеки Алекс Стамос запропонував йому свою допомогу. Він готовий за 10% від суми зламати диск. На це йому потрібно максимум пів року. Чи погодився Стефан на угоду, невідомо.

Um, for $220M in locked-up Bitcoin, you don't make 10 password guesses but take it to professionals to buy 20 IronKeys and spend six months finding a side-channel or uncapping.



I'll make it happen for 10%. Call me. https://t.co/dTumE8Cw65 — Alex Stamos (@alexstamos) January 12, 2021

За даними аналітичної компанії Chainalysis, близько 20% з наявних 18,5 мільйона біткойнів зберігаються на втрачених або заблокованих гаманцях. У цілому це близько 140 мільярдів доларів.

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