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Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку

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Пухнастики мандрують більше за вас! - фото 1
Пухнастики мандрують більше за вас!

Уже вісім років коти Дайкісі та Фукі-сан подорожують разом із господарем Японією.

Пухнастики уже побували у 47 префектурах і 1000 прекрасних місць.

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За їхніми пригодами можна спостерігати, підписавшись на сторінку в Instagram.

Господар котів Дайсуке Нагасава за родом своєї діяльності був вимушений часто відлучатися з дому, але коти відмовлялися залишатися у тимчасовому притулку. Тому він вирішив брати своїх котанів з собою, пристосувавши рюкзак для потреб пухнастиків.

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324944

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324945

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324946

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324947

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324948

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324949

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324950

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324951

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324952

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324953

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324954

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324955

Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку - фото 324956

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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