Японець подорожує країною з двома котами в рюкзаку

Пухнастики мандрують більше за вас!

Уже вісім років коти Дайкісі та Фукі-сан подорожують разом із господарем Японією.

Пухнастики уже побували у 47 префектурах і 1000 прекрасних місць.

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За їхніми пригодами можна спостерігати, підписавшись на сторінку в Instagram.

Господар котів Дайсуке Нагасава за родом своєї діяльності був вимушений часто відлучатися з дому, але коти відмовлялися залишатися у тимчасовому притулку. Тому він вирішив брати своїх котанів з собою, пристосувавши рюкзак для потреб пухнастиків.

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