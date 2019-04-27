На межі вимирання: фотограф зняв надзвичайно рідкісних рептилій

Ці рептилії перебувають на межі вимирання

Експерт з амфібій і рептилій Маттіус Куйперс випустив фотоальбом "Холодний інстинкт", присвячений прихованому від людського ока світу холоднокровних тварин.

На неймовірних фотографіях голландського фотографа Маттіуса Куйперса позують рідкісні холоднокровні з усіх континентів, крім Антарктиди. Всі вони перебувають на межі вимирання.

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Земляний гекон масобі

Ендемік острова Мадагаскар, внесений до Червоної книги світу. Веде нічний спосіб життя.

Колюча чагарникова гадюка

Мешкає в Центральній Африці. Отрута її нейротоксична, укус смертельний для людини.

Синеязикий сцинк, тіліква

Мешкає в Австралії, але побачили її можна також в Індонезії та Нової Гвінеї.

Блакитний древолаз

Живе в тропічних лісах Французької Гвіани і Сурінаму. Через невеликий ареал проживання, вид перебуває під загрозою.

Лістохвостий або сатанинський гекон

Ендемік Мадагаскару. Веде нічний спосіб життя.

Гадюка-носоріг

Мешкає в дощових лісах і болотах Західної і Центральної Африки. Отруйна, але рідко атакує людей, а отрута її не смертельний.

Сіамська гримуча змія (ямкоголова гадюка)

Мешкає в Малайзії.

Рожева жаба-клоун

Фотограф стверджує, що це один його з найулюбленіших різновидів амфібій.

Двогребневий василіск

Мешкає у вологих лісах Коста-Ріки, Нікарагуа і Панами.

Чорногорлий варан

Мешкає в Центральній, Східній і Південній Африці.

Гвіанська листова жаба

Мешкає в лісах Французької Гвіани і Сурінаму.

В'єтнамська Mossy гавкають жаба

Живе в тропічних лісах В'єтнаму, вміє ідеально маскуватися.

Тайванський тонкохвості полоз

Ендемік Південно-Східної Азії.

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