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Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото
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Польський фотограф показав свою атмосферну мандрівку на Крит, яка змусить вас закохатись у це місце. Все ще вагаєтесь, чи варто брати відпустку та досліджувати світ? Ці фото точно надихнуть на подорож!
Знайомтесь, Міхал Гальчинський (Michał Gałczyński) – польський фотограф, який разом зі своєю дівчиною провів три дні на Криті. Пара старалась мандрувати західною стороною острова та досліджувати ландшафт, який дивує своєю різноманітністю.
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"Тут можна знайти все: від прекрасних лагун та пляжів через вузькі каньйони до високих засніжених гір. Ми радимо орендувати авто, щоб подорожувати островом та побачити якомога більше. Ми були там перед сезоном, тому частина визначних пам'яток була ще закрита. З усім тим, ми були вражені цим островом", – зізнається Міхал. Готові помандрувати на Крит, не встаючи з-за гаджетів?
Джерело всіх фото: facebook.com/galczynskifotografia
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