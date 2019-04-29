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Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото

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Затишна подорож Критом - фото 1
Затишна подорож Критом / facebook.com/galczynskifotografia

Польський фотограф показав свою атмосферну мандрівку на Крит, яка змусить вас закохатись у це місце. Все ще вагаєтесь, чи варто брати відпустку та досліджувати світ? Ці фото точно надихнуть на подорож!

Знайомтесь, Міхал Гальчинський (Michał Gałczyński) – польський фотограф, який разом зі своєю дівчиною провів три дні на Криті. Пара старалась мандрувати західною стороною острова та досліджувати ландшафт, який дивує своєю різноманітністю.

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"Тут можна знайти все: від прекрасних лагун та пляжів через вузькі каньйони до високих засніжених гір. Ми радимо орендувати авто, щоб подорожувати островом та побачити якомога більше. Ми були там перед сезоном, тому частина визначних пам'яток була ще закрита. З усім тим, ми були вражені цим островом", – зізнається Міхал. Готові помандрувати на Крит, не встаючи з-за гаджетів?

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324735

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324736

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324737

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324738

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324739

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324740

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324741

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324742

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324743

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324744

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324745

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324746

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324747

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324748

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324749

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324750

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324751

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324752

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324753

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324754

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324755

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324756

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324757

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324758

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324759

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324760

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324761

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324762

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324763

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324764

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324765

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324766

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324767

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324768

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324769

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324770

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324771

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324772

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324773

Подорож на Крит, від якої важко відвести погляд: затишні фото - фото 324774

Джерело всіх фото: facebook.com/galczynskifotografia

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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