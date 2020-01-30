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Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час

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Мона Ліза сучасності - фото 1
Мона Ліза сучасності / dailymail

Представляємо вам проєкт фотографа, графічного дизайнера і великої любительки історії Ребеки Саладін.

Митець вирішила уявити, як би могли виглядати історичні особистості, якби вони жили в наш час і серед нас.

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Бека каже, що відтоді, як вона пам'ятає себе ще дитиною, вона була зачарована історією і археологією. На її думку, більшість людей сприймають минуле як серію подій; щось на кшталт фільму, який ми не можемо відчути або до якого ми не можемо доторкнутися.

Ребека ж, навпаки, вірить, що речі, які наближають нас до минулого, насправді роблять нас набагато людянішими.

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383222

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383223

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383224

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383225

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383226

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383227

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383228

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383229

Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час - фото 383230

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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