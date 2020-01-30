Як би виглядали Цезар, Мона Ліза та інші, якби жили у наш час

Представляємо вам проєкт фотографа, графічного дизайнера і великої любительки історії Ребеки Саладін.

Митець вирішила уявити, як би могли виглядати історичні особистості, якби вони жили в наш час і серед нас.

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Бека каже, що відтоді, як вона пам'ятає себе ще дитиною, вона була зачарована історією і археологією. На її думку, більшість людей сприймають минуле як серію подій; щось на кшталт фільму, який ми не можемо відчути або до якого ми не можемо доторкнутися.

Ребека ж, навпаки, вірить, що речі, які наближають нас до минулого, насправді роблять нас набагато людянішими.

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