Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Японці запустять у космос штучну вагіну для мастурбації у невагомості

  • 57
Японці запустять у космос штучну вагіну для мастурбації у невагомості - фото 1

Японський бренд секс-товарів запустить в космос прототип нового девайса Space Tenga. Це іграшка наступного покоління для чоловічої мастурбації у невагомості. Ракету з аналогом штучної вагіни на борту запустить приватна космічна компанія Interstellar Technologies, вона буде називатися Tenga Rocket.

Компанія планує розробляти секс-іграшки, які можна буде використовувати на космічних станціях, позаяк людство відправляється в космос на все триваліші періоди. При цьому потреба в сексі і мастурбації жевріє й у позаземному просторі.

І ще: Жінка під час інтерв'ю в Zoom забула прибрати з полиці секс-іграшку

Прототип Space Tenga оснастять пристроями вимірювання даних. Так виробники зрозуміють, який вплив на секс-іграшку надає невагомість. А потім – виправлять недоліки. Запуск ракети намічений на літо цього року. Вона підніметься з острова Хоккайдо. "Ми хочемо кричати про любов і мир з космосу", – йдеться у рекламній листівці Tenga Rocket.

Японці запустять у космос штучну вагіну для мастурбації у невагомості - фото 445408
Японці запустять у космос штучну вагіну для мастурбації у невагомості - фото 445407
Японці запустять у космос штучну вагіну для мастурбації у невагомості - фото 445406

Читайте також: З різними цілями: для чого насправді зраджують жінки та чоловіки

Джерело: soranews24
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що не можна казати на побаченні: порада блогерки підкорює TikTok
  • Вчора, 10:50
  • 216
Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 24 cічня, 14:23
  • 968
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2730
Загрузка...
Новини