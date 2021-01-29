Японці запустять у космос штучну вагіну для мастурбації у невагомості

Японський бренд секс-товарів запустить в космос прототип нового девайса Space Tenga. Це іграшка наступного покоління для чоловічої мастурбації у невагомості. Ракету з аналогом штучної вагіни на борту запустить приватна космічна компанія Interstellar Technologies, вона буде називатися Tenga Rocket.

Компанія планує розробляти секс-іграшки, які можна буде використовувати на космічних станціях, позаяк людство відправляється в космос на все триваліші періоди. При цьому потреба в сексі і мастурбації жевріє й у позаземному просторі.

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Прототип Space Tenga оснастять пристроями вимірювання даних. Так виробники зрозуміють, який вплив на секс-іграшку надає невагомість. А потім – виправлять недоліки. Запуск ракети намічений на літо цього року. Вона підніметься з острова Хоккайдо. "Ми хочемо кричати про любов і мир з космосу", – йдеться у рекламній листівці Tenga Rocket.

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