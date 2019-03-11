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Японці вигадали химерний тренд з тваринами: епічні фото

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Реалістичні маски домашніх улюбленців - фото 1
Реалістичні маски домашніх улюбленців / Distractify

В Японії власники домашніх улюбленців почали масово замовляти повноцінні маски з мордочками своїх тварин. Щоправда, виглядає це зовсім не мило і не чарівно!

Японська компанія Masayoshi Shindo Masaki почала виготовлення дивних масок на замовлення, які можуть доволі реалістично повторити вигляд котів та собак. Щоправда, важко повірити, що домашній улюбленець і справді сприйме свого креативного власника за "побратима".

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Щоб отримати таку маску, потрібно зробити фото улюбленця та чекати, поки творці не зроблять 3D-модель його мордочки, яка ідеально підійде вам. До слова, вартість такої іграшки – 300 тисяч японських єн (2,700 доларів або понад 71 тис. гривень). Виглядає моторошно, а котам, здається, не надто подобається.

Японці вигадали химерний тренд з тваринами: епічні фото - фото 313307

Японці вигадали химерний тренд з тваринами: епічні фото - фото 313303

Японці вигадали химерний тренд з тваринами: епічні фото - фото 313304

Японці вигадали химерний тренд з тваринами: епічні фото - фото 313305

Джерело всіх фото: PR Times

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Джерело: metro.co.uk
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