Японці створили "розумний" одяг для собак, який реагує на їхній настрій

На щорічній виставці електроніки CES, яка проходить в Лас-Вегасі, був представлений "розумна" одяг для собак – він візуалізує настрій вихованця. Пристрій називається Inupathy, а розробила його японська компанія Langualess.

Як випливає з назви компанії, вона намагається створити пристрій, за допомогою якого можна легко дізнатися настрій тварини. Датчики вимірюють пульс собаки, аналізують його і визначають емоційний стан вихованця. Потім ця інформація візуалізується на LED-дисплеї, що розташований на спині собаки. Зелений колір означає спокій, червоний – напругу, а веселка – щастя.

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До одягу також можна приєднати смартфон і простежити, як змінювався серцевий ритм собаки за останній час. Пристрій стане в пригоді господарям, які хочуть краще розуміти своїх вихованців. За допомогою нього, наприклад, можна точно дізнатися, чи подобається вашому собаці парк, в який ви ходите з ним гуляти.

Поки пристрій ще не надійшов в продаж, але це обіцяють виправити в найближчі місяці.

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