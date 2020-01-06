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Капсула в формі яйця: Segway представила нову версію самобалансуючого транспорту
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Головна відмінність від попередніх Segway в тому, що тепер користувачам не потрібно стояти, а для управління не потрібно нахиляти тіло. Нова версія може розганятися до 38 кілометрів на годину і управляється за допомогою джойстика.
Капсула S-Pod працює завдяки тій же технології, що і звичайні Segway. Однак управління пристроєм тепер здійснюється за допомогою невеликого джойстика на правій стороні сидіння.
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У компанії стверджують, що технологія дозволить користувачеві сидіти всю дорогу, а двоколісна капсула зможе швидко змінювати напрямок навіть стоячи на місці.Виробник також додали, що на створення S-Pod інженерів надихнула гіросфера зі "Світу Юрського Періоду".
У компанії не розповіли, як довго S-Pod працює від одного заряду, але відзначили, що капсула розганяється до 38 кілометрів на годину. А продавати пристрій почнуть після публічного дебюту в третьому кварталі 2020 року. Ціну S-Pod в компанії не уточнили.
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