Пороги не страшні: ентузіаст створив літаючого робота-порохотяга

Сучасні роботи-пилососи добре справляються з прибиранням кімнати, але не здатні долати сходи та високі пороги. Інженер Пітер Шріпол вирішив цю проблему, схрестивши автоматичного прибиральника з безпілотним дроном, і опублікував демонстрацію роботи отриманого гібрида на своєму YouTube-каналі.

"Донором" став безпілотник, турбіни та частину інших деталей якого він переніс на корпус iRobot Roomba. Отриманий апарат, попри гадану незграбність, навчився не тільки "перестрибувати" невеликі перешкоди, але і підійматися на другий поверх. На ефективність прибирання модифікація не вплинула – порохотяг зберіг всі свої ключові функції.

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Знайшлися в оригінальній конструкції й свої недоліки. Через масивних двигунів пристрій втратив можливість збирати пил у кутах кімнати й уздовж стін, а потік повітря з турбін звів нанівець будь-які спроби прибрати на столі під час польоту. З іншого боку, більш практичних аналогів літаючого робота-пилососа поки не існує.

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