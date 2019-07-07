Японці розповіли про клієнтів, які орендують машини, але нікуди не їдуть: секрет розкрито

Японські каршерінги виявили клієнтів, які орендують машини, але не використовують їх для пересування. Як виявилося, натомість користувачі працюють і відпочивають в автомобілях.

Каршерінгові сервіси почали перевірку використання машин після звернень декількох ЗМІ. У Orix перевірили записи про переміщення автомобілів і виявили, що кілька відсотків користувачів повернули машини, не проїхавши ніякої дистанції. Про те ж явище розповіли в Times 24 Co. – найбільшій каршерінговій компанії в Японії з 1,2 млн зареєстрованих клієнтів.

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В сервісах не розуміли, для чого тоді користувачі орендують машини, тому вирішили провести опитування. Один з клієнтів розповів, що орендував автомобілі, щоб подрімати або попрацювати. Інший користувач розповів, що використовував машину для тимчасового зберігання сумок і інших особистих речей.

В Японії орендують авто для відпочинку

Як відзначається, у 2011 році після землетрусу і цунамі в Японії орендовані автомобілі також використовували для зарядки смартфонів.

У Японії каршерінгові сервіси користуються великою популярністю. Одна з компаній дозволяє орендувати 12 тисяч машин по всій країні. Це обійдеться приблизно в 400 ієн (100 гривень) за 30 хвилин, а автомобіль можна взяти на кілька годин або весь день.

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