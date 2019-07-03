В Україну привезли ще одне бюджетне авто: фото новинки

У нашу країну знову стали завозити автомобілі бренду Ravon, але цього разу на одну модель більше. Офіційний дилер бренду повідомляє про старт продажів седана B-класу Ravon Nexia R3.

Ні, це не похідна Daewoo Nexia, а перелицьована Chevrolet Aveo. Виробляють авто в Узбекистані, на потужностях заводу GM і за старими технологіями. Тому ніяких сучасних якостей від нього чекати не варто.

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Ravon Nexia R3 пропонує просторий салон, багажник 400 літрів і можливість скласти спинки заднього дивана, отримавши простір 900 літрів. У седана багатий список опцій. Уже в стандартному оснащенні в автомобілі будуть присутні: антиблокувальна система гальм ABS, система курсової стійкості ESC, фронтальні подушки безпеки, датчик тиску в шинах, бортовий комп'ютер, аудіосистема, регульована рульова колонка, денні ходові вогні.

Nexia R3 агрегатується 1,5-літровим 16-клапанним бензиновим двигуном B15D2 з розподіленим уприскуванням палива. Потужність двигуна становить 107 к.с. і 141 Нм крутного моменту при 3800 об/хв. Розгін 0-100 км/год займає 12,2-12,3 секунди.

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