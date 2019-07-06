Каліфорнійцям заборонили лагодити власні машини

Як відомо, у США досить багато дуже дивних законів. Але в окрузі Сакраменто в самому центрі штату Каліфорнія законодавці зазіхнули на святе: мешканцям заборонили лагодити власні автомобілі у власних гаражах!

Тепер практично будь-який ремонт свого автомобіля, який ви робите на своїй же території, в Сакраменто є незаконним. За офіційною версією, мова йде, звичайно ж, про екологію. Нібито хімічні речовини, що застосовуються в ремонті автомобілів, можуть забруднювати ґрунт і воду, тим самим згубно впливати на здоров'я каліфорнійців.

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Тому в Сакраменто тепер навіть у власному гаражі не можна виконувати практично будь-які роботи з ремонту й обслуговування автомобіля, включаючи такі прості операції, як заміна масла та фільтрів, гальмівних колодок, деталей підвіски і навіть ремонт проколів у шинах! Не кажучи вже про різноманітний тюнінг.

За ремонт у власному гаражі "світить" пристойний штраф

Якщо поліція зловить вас на місці злочину, отримаєте штраф у 430 доларів.

Крім того, документ забороняє каліфорнійцям "займатися дрібним ремонтом або технічним обслуговуванням транспортних засобів" у житловій зоні з використанням професійних інструментів, виконувати роботи, у результаті яких автомобіль нерухомий на понад 24 години, а також лагодити у себе в гаражі "чужі" автомобілі – тобто зареєстровані на тих, хто не проживає в цьому будинку.

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