Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Каліфорнійцям заборонили лагодити власні машини

  • 17
У США ввели новий суперечливий закон - фото 1
У США ввели новий суперечливий закон

Як відомо, у США досить багато дуже дивних законів. Але в окрузі Сакраменто в самому центрі штату Каліфорнія законодавці зазіхнули на святе: мешканцям заборонили лагодити власні автомобілі у власних гаражах!

Тепер практично будь-який ремонт свого автомобіля, який ви робите на своїй же території, в Сакраменто є незаконним. За офіційною версією, мова йде, звичайно ж, про екологію. Нібито хімічні речовини, що застосовуються в ремонті автомобілів, можуть забруднювати ґрунт і воду, тим самим згубно впливати на здоров'я каліфорнійців.

До теми: Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш американські закони

Тому в Сакраменто тепер навіть у власному гаражі не можна виконувати практично будь-які роботи з ремонту й обслуговування автомобіля, включаючи такі прості операції, як заміна масла та фільтрів, гальмівних колодок, деталей підвіски і навіть ремонт проколів у шинах! Не кажучи вже про різноманітний тюнінг.

За ремонт у власному гаражі 'світить' пристойний штраф - фото 338926
За ремонт у власному гаражі "світить" пристойний штраф

Якщо поліція зловить вас на місці злочину, отримаєте штраф у 430 доларів.

Крім того, документ забороняє каліфорнійцям "займатися дрібним ремонтом або технічним обслуговуванням транспортних засобів" у житловій зоні з використанням професійних інструментів, виконувати роботи, у результаті яких автомобіль нерухомий на понад 24 години, а також лагодити у себе в гаражі "чужі" автомобілі – тобто зареєстровані на тих, хто не проживає в цьому будинку.

Читайте також: Cirtuss показала електробайк з батареєю у стилі двигуна V8

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 309
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 340
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1585979
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт