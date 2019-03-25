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Японці придумали "питну" картоплю фрі

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Представлено "питну" картоплю фрі - фото 1
Представлено "питну" картоплю фрі / seriouseats

Токійський виробник снеків Koike-ya вирішив винайти такий варіант картоплі фрі, яка би була зручна для зайнятих людей.

Для того, щоб люди і перекушували, і робили свої справи, і не бруднили пальці в маслі при цьому, була представлена ​​нова варіація картоплі фрі під назвою One Hand СHIPS.

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Новий вид закусок - фото 316700
Новий вид закусок

Упаковка картоплі фрі зроблена таким чином, щоб її можна було насипати в рот однією рукою. До того ж, смажену картоплю в пакеті вже розкришили, тому її можна практично "пити", не боячись забруднити руки. Акцент на таку "питну" форму став відмінною фішкою продукту.

Картопля One Hand Chips поставляється в 3-х смаках – барбекю, з чилі і з сіллю. Японські споживачі зустріли новинку з великим інтересом. Сама ж компанія Koike-ya назвала свій продукт "новим стилем закусок, яких чекало людство".

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Джерело: foodandmood
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