Кому бажано полюбити гостру їжу

Люди, які вживають перець чилі, підвищують свої шанси на продовження життя: вони живуть на 12-14% довше у порівнянні з тими, хто не любить гостру їжу.

Вчені вважають, що присутність в раціоні харчування перцю чилі сприяє зниженню ризику смерті від раку, серцево-судинних захворювань і проблем з органами дихання.

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Вчені проаналізували дані 487 375 людей віком від 30 до 79 років. Інформація була отримана в результаті 7-річних спостережень, що проводилися в рамках китайського загальнонаціонального дослідження. За цей період серед людей, охоплених спостереженням, було зафіксовано понад 20 тисяч смертей. Коли частоту смертей зіставили з образом харчування випробовуваних, виявилося, що любителі перцю відрізняються довшою тривалістю життя і кращою захищеністю від хвороб.

Люди, які вживають перець чилі, підвищують свої шанси на продовження життя

"Серед людей, які часто вживали страви з перцем, ми нарахували на 14% більше довгожителів. Любителі перченого рідше вмирали від проблем з серцем, легенями і в зв'язку з онкологічними захворюваннями", – констатували автори проекту.

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