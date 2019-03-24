Чіабатта: хліб без замісу в домашніх умовах

Чіабатта – дуже смачний, ароматний італійський хліб. Цей вид хліба не вимагає замісу, тому рецепт чіабатти в домашніх умовах простий.

У вас має вийти смачна чіабатта з м'яким м'якушем, характерними великими порами і хрусткою скоринкою зовні.

Продукти:

Борошно пшеничне 425 г

Вода кімнатної температури 325 мл

Сіль

Дріжджі сухі 1 ч.л.

Оливкова або рослинна олія

Як приготувати чіабатту:

У воду всипаємо дріжджі і залишимо на 1 хвилини, щоб вони розійшлися. Перемішаємо, додамо сіль, оливкову олія. Частинами додаємо борошно, замішуючи рідке і липке тісто без грудок. Викладемо тісто у ємність, щільно накриємо плівкою або кришкою. Даємо підійти протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. Тісто акуратно складають. Для цього руки змочуємо водою, піднімаємо край теста і кладемо його наверх, так робимо з усіх боків, всього 4 рази. Знову накриваємо плівкою і залишаємо підходити ще на 30 хвилин. Складаємо тісто вдруге. Всього тісто потрібно скласти 4 рази кожні 30 хвилин. Після 4 складання накриваємо ємність плівкою і залишаємо підходити на 2 години. Перекладаємо тісто на поверхню, щедро посипану борошном. Руки присипаємо борошном, беремо одну половину тіста і накриваємо нею другу. Тісто розділяємо на 2 частини вздовж. Перекладаємо тісто на рушник. Залишити тісто підходити на 20 хвилин. Заздалегідь розігріваємо духовку і 2 дека до 220 градусів. Один лист для запікання чіабатти, другий для створення пари усередині духовки. Чіабатту акуратно перекладаємо на пергамент, присипаний борошном тією стороною, яка лежала на рушнику. Саме завдяки рушнику чіабатта і отримує свій характерний малюнок. У другий розпечений лист виливаємо окріп (100 мл). На основному деку випікаємо чіабатту протягом 10 хвилин з парою. Якщо вода повністю не випарувалася за цей час, то виймаємо її з духовки. Випікаємо чіабатту ще 15-20 хвилин, орієнтуючись на свою духовку і ступінь румяности чіабатти.

Читайте також: Пиріг з персиками: швидкий рецепт