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Японці представили оновлений хетчбек Mazda2

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Mazda2 отримала дизайн від старших моделей - фото 1
Mazda2 отримала дизайн від старших моделей

Компанія Mazda представила оновлену Mazda2 для японського ринку. Хетчбек, який раніше продавався під ім'ям Demio, перейшов на глобальне позначення, змінив зовнішність, а також отримав нове обладнання.

Зовнішність субкомпакта стала такою, як в останніх моделях компанії: фари тепер вужчі, а ґратки радіатора отримала сітчастий малюнок.

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Mazda2 отримала 16-дюймові колеса, у моделі поліпшена підвіска, шумоізоляція, профіль сидінь. У списку опціонального оснащення з'явилася адаптивна оптика з 40 індивідуальними світлодіодними модулями, активний круїз-контроль з функцією повної зупинки та система утримання в смузі.

Японці представили оновлений хетчбек Mazda2 - фото 341768

Гамма двигунів хетчбека складається з бензинових 1.5 Skyactiv-G потужністю 110 або 116 кінських сил, а також 1,8-літрового дизеля Skyactiv-D, який видає 105 сил і 250 Нм моменту. Японські Mazda2 можуть мати передній або повний привід, оснащуються шестиступеневою "механікою" й "автоматом", а також системою контролю тяги G-Vectoring Control Plus.

Японці представили оновлений хетчбек Mazda2 - фото 341767

Крім цього, на Mazda2 з будь-яким двигуном тепер встановлюють рекуперативну систему гальмування i-Eloop з суперконденсатором і медіакомплекс Mazda Connect з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Японці представили оновлений хетчбек Mazda2 - фото 341766

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Джерело: Motor
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