Японці показали своє бачення родстера BMW i8

Японське ательє EVE.RYN представило свій варіант доопрацювань родстера BMW i8. Проект під назвою "E.N. Army Edition" отримав дуже агресивне оформлення екстер'єру з розширеними колісними арками та заниженою підвіскою.

Автомобіль забарвлений у два відтінки зеленого. Як кажуть в компанії, такою є їхня інтерпретація армійського хакі.

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У родстері замінили бампери та вставки на корпусах дзеркал заднього виду, розширили колісні арки, додали нові накладки на кришки моторного відсіку та багажника, а також масивний карбоновий задній дифузор і антикрило. Крім того, спорткар оснастили "бронзовими" колісними дисками з низькопрофільними 20-дюймовими покришками Pirelli P Zero.

Технічна начинка BMW i8 залишилася звичайною. Спорткар, як і раніше, комплектується гібридною силовою установкою, до складу якої входить 231-сильний бензиновий турбомотор, електродвигун потужністю 143 сили і комплект літій-іонних батарей місткістю 11,6 кіловат-години. Сумарна віддача агрегатів родстера складає 374 кінські сили.

"Сотню" відкритий спорткар набирає за 4,6 секунди. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину. На електротязі машина може розганятися до 120 кілометрів на годину і проїжджати без підзарядки близько 53 кілометрів.

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