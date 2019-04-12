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У мережі розігрують класичний Volkswagen Beetle з акумуляторами Tesla
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Компанія Zelectric пропонує всім охочим можливість виграти переобладнаний Volkswagen Bug (Beetle) 1958 року випуску, оснащений електромотором, а також модульними батареями від Tesla.
Zelectric спеціалізується на переобладнанні автомобілів з ДВЗ на електрокари. Не так давно компанія взялася за апгрейд класичного Volkswagen Beetle. Автомобіль оснастили електромотором потужністю 102 к.с., який втричі потужніший за оригінальний двигун. За живлення відповідають модульні батареї від Tesla (запас ходу складає близько 100 миль (близько 160 км) на одному заряді).
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Кастомний "електрожук" може виграти будь-хто охочий. Для цього необхідно взяти участь у розіграші на платформі Omaze. Мінімальний донат – $ 10 (за 100 "шансів"), максимальний – $ 5000 (за 50000 "шансів"). Більш того, таким чином ви ще й допоможете некомерційній організації Planetary Society, адже прибуток від кампанії піде у її фонд.
А якщо ж вам пощастить і ви виграєте Volkswagen Bug 1958 року від Zelectric, то зможете отримати насолоду від цих повністю відновлених ретро-автомобілів на електричній тязі, який виразно змусить звертати на себе увагу оточуючих.
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