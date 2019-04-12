Lamborghini Huracan перетворили на справжній раллі-кар

Блогер Алекс Чой витратив п'ять місяців на будівництво Lamborghini Huracan із зовнішнім каркасом безпеки, який він назвав "екзоскелетом". Суперкар отримав незвичайний обвіс і пару турбонагнітачів.

Основою для проекту Чоя послужив повнопривідний Lamborghini Huracan LP610-4.

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Автомобіль частково позбувся кузовних панелей, місце яких зайняв зовнішній каркас безпеки. Huracan оснастили двома турбонагнітачами (до переобладнання на суперкарі був встановлений компресор) з повітряним проміжним охолоджувачем, а також величезними повітряними фільтрами, встановленими зовні у верхній частині моторного відсіку.

Торік Чой опублікував ролик, на якому він їздить бездоріжжям на 800-сильному Lamborghini Huracan. Тоді він скаржився на бруд, який забивається у вентиляційні отвори. Ймовірно, після цього заїзду блогер вирішив зняти зайві кузовні панелі з машини і перетворити її на ралі-кар у стилі "Шаленого Макса".

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