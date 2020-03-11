Японці почали більше цікавитися секс-іграшками через коронавірус

Епідемія коронавірусу вплинула на зростання продажів не тільки масок, але й різних пристосувань для сексу, в основному для одиночного використання. Так, у Японії спостерігається збільшений попит на товари для самозадоволення.

Повідомляється, що деякі секс-шопи на межі спустошення. Співробітники одного з них вивісили таке оголошення: "Через новий коронавірус у нас зменшилися запаси товарів. Наступна поставка буде не раніше як у кінці квітня, тому, будь ласка, покваптеся з покупками".

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На думку журналістів, причина подібного ажіотажу проста: через карантин люди не можуть вийти на вулицю і шукають альтернативні способи розваг.

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