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Японці анонсували вихід потужної Toyota Land Cruiser

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Toyota Land Cruiser 300 - фото 1
Toyota Land Cruiser 300 / auto312

Протягом року в мережі публікується інформація про майбутній Toyota Land Cruiser 300. Нещодавно японські журналісти роздобули дані про дату прем'єри нового автомобіля.

Новий Toyota Land Cruiser 300, який прийде на зміну 200-у, дебютує в серпні цього року. Крім того, наші колеги з Японії запевняють, що позашляховик буде побудований на передньопривідній архітектурі TNGA, яку адаптують під повний привід і рамну конструкцію.

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Водночас моторну гамму Toyota Land Cruiser 300 складуть доопрацьований 4,6-літровий бензиновий V8, потужність якого доведуть до 318 к.с., 3,5-літровий мотор V6 на 415 сил (таким зараз, до речі, оснащується LS 500h), а також гібридна силова установка на основі 3,5-літрового агрегату. Остання буде найпотужнішим агрегатом в лінійці (імовірно, віддача складе 480 к.с.). На зміну автоматичній коробці прийде CVT-трансмісія.

Що стосується дизайну, 300-й збереже вигляд актуальної моделі, хоча додасть трохи в брутальності і дикості. Ніякі нові фото машини видання не публікують: наводяться лише старі скетчі.

Японці анонсували вихід потужної Toyota Land Cruiser - фото 380531

Японці анонсували вихід потужної Toyota Land Cruiser - фото 380532

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Джерело: auto312
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