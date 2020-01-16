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Як отримати міжнародне посвідчення водія та де закордоном воно необхідне
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Якщо ви збираєтесь поїхати за кордон власним транспортом або ж плануєте орендувати там авто, візьміть до уваги, що в деяких країнах недостатньо українського посвідчення водія. Для цього потрібно отримати міжнародну ліцензію. Дізнайтесь, як це зробити!
Патрульна поліція України нагадує, що у деяких країнах керувати транспортним засобом можна лише за наявності міжнародного посвідчення водія, а не національного.
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Ось перелік країн, де обов'язкове міжнародне посвідчення водія:
- Австралія
- Алжир
- Аргентина
- Бангладеш
- Барбадос
- Бенін
- Ботсвана
- Буркіна-Фасо
- Гаїті
- Гватемала
- Домініканська республіка
- Єгипет
- Індія
- Ірландія
- Ісландія
- Йорданія
- Йти
- Камбоджа
- Канада
- Кіпр
- Конго
- Лаоська Народно-Демократична Республіка
- Лесото
- Ліван
- Мадагаскар
- Малаві
- Малайзія
- Малі
- Мальта
- Намібія
- Нова Зеландія
- Папуа-Нова Гвінея
- Парагвай
- Республіка Сьєрра-Леоне
- Руанда
- Сирійська Арабська Республіка
- Сінгапур
- Сполучені Штати Америки
- Тринідад і Тобаго
- Уганда
- Фіджі
- Шрі Ланка
- Ямайка
- Японія
Навіть у країнах, де визнають українські права, поліцейські рекомендують мати міжнародне посвідчення водія.
Його видають на підставі національного у територіальних сервісних центрах МВС. Термін дії міжнародного водійського посвідчення – 3 роки, але він не може перевищувати термін дії національного.
Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія потрібні такі документи:
- пред'явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;
- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи) або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус (в якому зазначено відомості про реєстрацію місця проживання);
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.
Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів працівник територіального сервісу МВС одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та закордонний паспорт.
Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів, але міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.
Для виїзду за кордон національне посвідчення обов'язково має містити таку інформацію:
- Прізвище
- Ім'я і по батькові
- Дата і місце народження
- Місце проживання
- Орган, що видав посвідчення
- Дата і місце видачі посвідчення
- Дата закінчення дії посвідчення
- Номер посвідчення
- Підпис і / або штамп або печатку органу, що видав посвідчення
- Підпис власника
- Фотографія власника
- Категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення, із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій.
У разі, якщо ваше посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, радимо скористатися послугою обміну посвідчення водія у сервісних центрах МВС.
Підставою для відмови в наданні послуги є:
- позбавлення права керування транспортним засобом;
- особа перебуває в розшуку;
- посвідчення водія в розшуку;
- встановлення факту підробки національного посвідчення водія;
- закінчення терміну дії національного посвідчення водія на дату отримання міжнародного посвідчення водія;
- невідповідність персональних даних заявника.
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