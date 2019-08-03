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Яніна Соколова розповіла про шокуючі умови в українському літаку

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Мотор Січ - фото 1
Мотор Січ / unian

Українська журналістка Яніна Соколова поділилася враженнями від перельоту українським літаком АН-24 авіакомпанії "Мотор Січ", який здійснює внутрішні рейси по країні.

На своїй сторінці у Facebook Яніна Соколова поділилася враженнями від послуг української авіакомпанії "Мотор Січ". До допису журналістка додала промовисті знімки, які розбурхали мережу.

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"Завжди мріяла подивитися на вираз обличчя власника Motor SC Sich, мільйонера Богуслаєва, який взяв цукерку і смокче її на облавку літака своєї авіакомпанії", – йдеться у дописі Яніни.

"Є таке поняття, як льотна придатність літака, яка визначається точно не вами, цінителі шторок. Ну і ще один факт. Заради польотів на Ан-24 в Україну прилітають любителі старих літаків з усього світу", – коментують кадри користувачі мережі.

Соколова ж у відповідь написала, що не має претензій до надійності легендарного літака, однак хотіла б отримати хоча б мінімальний комфорт, про який в подібних "музейних експонатах" годі й мріяти.

Яніна Соколова розповіла про шокуючі умови в українському літаку - фото 345410

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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