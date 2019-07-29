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SkyUp запускає три бюджетні внутрішні рейси в Україні: ціни та напрямки

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SkyUp - фото 1
SkyUp / shotam

Український лоукостер SkyUp Airlines запускає три нових внутрішні рейси з жовтня 2019 року. Також авіакомпанія вперше в Україні відкриє рейс Харків-Львів і літати з Києва до Харкова і Запоріжжя. Детальніше про розклад рейсів та ціни читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Рейси за напрямком Київ-Запоріжжя будуть відправлятися в понеділок, вівторок, середу та п'ятницю з 28 жовтня 2019 року. Вартість квитків – від 498 гривень. А рейси за напрямком Київ-Харків будуть здійснюватися в понеділок, середу і п'ятницю з 25 жовтня 2019 року. Вартість квитків – від 498 гривень.

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Полетіти у напрямку Харків-Львів (вперше в Україні) можна буде у четвер та неділю з 17 жовтня 2019 року. Вартість квитків – від 639 гривень.

Крім того, буде збільшена частота польотів на маршруті Київ-Львів. Так, у напрямку Київ-Львів з 17 по 26 жовтня будуть відправлятися літаки щочетверга і щонеділі, а з 27 жовтня – у понеділок, вівторок, п'ятницю і неділю. Вартість квитка – від 498 гривень.

Квитки на всі рейси вже доступні для покупки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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