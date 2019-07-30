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Тепер удвічі дорожче: Ryanair раптово підняв ціни на послуги
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Популярний серед українців лоукостер Ryanair підвищив вартість пріоритетної посадки та провезення реєстрованого малого багажу. Відразу ж зазначимо, що місцями ціни зросли чи не вдвічі.
Згідно з оновленою інформацією на сайті авіакомпанії, тепер діапазон збору за пріоритетну посадку становить 6-12 євро і є однаковим, як у разі оформлення послуги під час бронювання квитка, так і після цього. Раніше діапазон цін становив 6-10 євро.
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Перевезення багажу до 10 кг тепер коштує 10-17,5 євро при оформленні послуги під час бронювання і 10-25 євро після покупки авіаквитка. До цього Ryanair використовував діапазон цін 10-12 євро, який був однаковим як при оформленні послуги при купівлі квитка, так і після цього.
Таке підвищення є другим за ліком за останні місяці після введення Ryanair нової політики з перевезення ручної поклажі та малого багажу, яка набула чинності 1 листопада 2018 року.
Тоді авіакомпанія зменшила безкоштовну норму ручної поклажі для пасажирів без пріоритетною посадки тільки до одного предмета з габаритами до 40х25х20 см. Пасажири, які оплатили збір за пріоритетну посадку, могли брати на борт одну валізу з габаритами 55х40х20 см і вагою до 10 кг і другий предмет з габаритами до 40х25х20 см. Розмір збору становив 6 євро при купівлі квитка та 8 євро у наступний період.
Одночасно зі зміною політики щодо ручної поклажі Ryanair ввів новий багажний збір за перевезення малого багажу вагою до 10 кг, тоді як раніше мінімальна норма перевезення становила 15 кг. Первісна вартість послуги сягала 8 євро під час бронювання і 10 євро після покупки квитка.
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