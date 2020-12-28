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Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році

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Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році - фото 1

Мін'юст оприлюднив список найрідкісніших імен, якими батьки називали своїх дітей у 2020 році.

У 2020 році деякі з молодих батьків вирішили проявити оригінальність у виборі імені для своїх малюків. Так, в Україні найрідкіснішими іменами серед хлопчиків у цьому році стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

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А новонароджених дівчаток називали так: Луна, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

При цьому більшість батьків обирали традиційні імена. Серед хлопчиків у 2020 році в Україні найпопулярнішими імена стали: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро. Серед жіночих імен – Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

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Джерело: facebook
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