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Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати

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Нові слова 2020 / shoppingschool

Ми стежимо за новими термінами, які визначають стрімко мінливу реальність. Представляємо вам добірку слів, які ви могли часто чути, але не розуміти їх значення.

Аутінг

За останні роки все більше публічних людей на Заході роблять камінг-аут: це визнання, як правило, стає політичною заявою. Але ще кілька десятків років тому добровільний камінг-аут був швидше винятком, а викриття політиків і знаменитостей – звичайною справою, яким займалися навіть ЛГБТ-активісти

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Вайб

Це сленгове слово, яке часто вживають в молодіжних колах. "Vibe" – це емоційний стан, настрій, що виникає при спілкуванні з кимось або характер якогось місця, ситуації.

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Газлайтінг

Газлайтінгом називають форму психологічного насильства, коли одна людина маніпулює іншою, намагається її заплутати, спотворює інформацію так, що людина починає сумніватися в адекватності власного сприйняття і своїх спогадах.

Іклюзивність

Іклюзивність має на увазі, що в житті суспільства беруть участь різні люди і жоден з них, незалежно від зовнішності, походження, гендеру, фізичних даних, стану здоров'я, орієнтації і будь-яких інших ознак, не відчуває себе обділеним і виключеним.

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Рабінг

Під час сексу не всім хочеться проникнення, а іноді не хочеться навіть роздягатися. В такому випадку можна зайнятися рабінгом – непроникливою практикою, яка може дати сильні відчуття з мінімальними енерговитратами. До того ж рабінг допомагає підвищити якість інших видів сексу.

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Джерело: shoppingschool
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