Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото

Талановитий фотограф та продюсер поділився незвичайною мандрівкою Ямайкою.

Знайомтесь, Шон Ангельські (Shawn Angelski) – талановитий продюсер та фотограф. Цьогоріч він побував на Ямайці та горі Блу-Маунтінс на сході острова. Шон вирішив приєднатись до екскурсії на велосипедах та знімав пейзажі навколо себе упродовж всієї поїздки. Щоправда, роботи фотографа не такі прості, адже Ямайка постала в інфрачервоних барвах.

І ще: Захопливі подорожі у знімках Джесса Бонде: яскраві кадри

Джерело фото: Shawn Angelski

Читайте також: Маленькі затишні будинки Кіото: атмосферні фото