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Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото

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Казкові фото Ямайки - фото 1
Казкові фото Ямайки / Shawn Angelski

Талановитий фотограф та продюсер поділився незвичайною мандрівкою Ямайкою.

Знайомтесь, Шон Ангельські (Shawn Angelski) – талановитий продюсер та фотограф. Цьогоріч він побував на Ямайці та горі Блу-Маунтінс на сході острова. Шон вирішив приєднатись до екскурсії на велосипедах та знімав пейзажі навколо себе упродовж всієї поїздки. Щоправда, роботи фотографа не такі прості, адже Ямайка постала в інфрачервоних барвах.

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Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290237

Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290238

Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290239

Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290240

Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290241

Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290242

Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290243

Ямайка в інфрачервоних кольорах: вражаючі фото - фото 290244

Джерело фото: Shawn Angelski

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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