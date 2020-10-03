Yamaha представила перші безпровідні навушники: характеристик та ціна новинки

Компанія Yamaha стала ще одним виробником, який випускає бездротові TWS-навушники з системою активного шумозаглушення. Модель TW-E7A отримала підтримку новітніх Bluetooth-кодеків, великі драйвери, бездротову зарядку і тривалий час автономної роботи.

Усередині Yamaha TW-E7A встановлені 6,2-міліметрові драйвери. Компанія подбала про інтеграцію бездротового модуля Bluetooth 5.0, що підтримує кодек aptX, здатний забезпечити мінімальний рівень затримок і втрати якості при передачі сигналу.

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Як запевняють представники компанії, від однієї зарядки навушники здатні пропрацювати до 5 годин. Комплектний кейс готовий забезпечити сумарний час роботи гаджета до 20 годин.

У новинці реалізована фірмова технологія Listening Care, яка автоматично підлаштовує частотний діапазон для підвищення деталізації звучання навіть на невисокій гучності. У комплекті з навушниками передбачені п'ять пар силіконових амбушур різних розмірів. Гаджет захищений від води за стандартом IPX5.

Ще однією новинкою компанії стала модель TW-E5A, яка відрізняється від флагмана лише відсутністю системи активного шумозаглушення та збільшеною до 26 годин автономністю. Крім того, TW-E5A не підтримують функцію бездротової зарядки.

Вартість топових TWS-навушників TW-E7A становить $ 230. Модель TW-E5A обійдеться у $ 160.

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