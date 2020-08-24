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Яку спецію обов'язково варто мати вдома

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Корисні властивості кориці - фото 1
Корисні властивості кориці

Люди по-різному ставляться до прянощів, адже хтось любить страви з великою кількістю спецій, а хтось надає перевагу простим смаколикам. Але ця приправа обов'язково має бути у кожного.

Британські науковці дійшли до висновку, що регулярне вживання кориці здатне не лише підіймати настрій, а продовжувати життя. Все тому, що ця спеція позитивно впливає на рівень глюкози в крові та зменшує ризики розвитку діабету.

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"Спеція дуже багата антиоксидантами, вона зменшує запальні та алергічні реакції, знижує циркулючі ліпіди, захищаючи всю серцево-судинну систему. Також вона грає роль ад'юванта у протидіабетичному лікуванні", - пояснюють учені.

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Це підтверджує недавнє дослідження, яке показало, що у раціоні з достатньою кількістю кориці, є менше шансів, що жирна їжа негативно вплине на організм. Під час експерименту з чоловіками у віці від 30 до 65 років вдалось виявити, що дві ложки кориці із порцією жирних продуктів дозволяли збільшити рівень антиоксидантів на 13%.

Не варто забувати й про те, що кориця є чудовим джерелом кальцію та клітковини, а також допомагати підтримувати роботу мозку на високому рівні.

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Джерело: medikforum
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