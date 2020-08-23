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Ці чотири звички заважають скинути зайву вагу

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Тренування - фото 1
Тренування / instagram

Чому відбувається набір ваги? Зрозуміло, що через профіцит калорій. Причина цього може бути в харчових звичках, які заважають вам на шляху до омріяного тіла.

Якщо незрозуміло звідки береться зайва вага або чому ви не худнете – зверніть увагу на звички.

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1. Доїдати, щоб не пропало, в тому числі за дітьми. Ви не вважаєте доїдання за повноцінний прийом їжі, але це ті ж продукти з тієї ж калорійністю. Їжу можна викинути, дефіцитний час минув.

2. Постійно перекушувати. Спочатку зрозумійте, реальний це голод або просто дурна звичка. Якщо голод – наїдайтеся в повноцінний прийом їжі, якщо звичка ... Здогадайтеся самі.

3. Починати з солодкого. Солодке на порожній шлунок викликає різкий стрибок, а потім падіння цукру в крові. Такий атракціон підсилює відчуття голоду. Не помітите, як слона з'їсте.

4. Замінювати солодке горіхами і сухофруктами. Це як змінювати шило на мило. У 100 г будь-яких горіхів більше 500 ккал, в сухофруктах менше, але теж пристойно. А відлітають ці маленькі негідники як насіння. Тому подумайте, що гірше: тірамісу або жменька горіхів.

Ці чотири звички заважають скинути зайву вагу - фото 421607

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Джерело: instagram
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