Яку пораду Марина Порошенко дала Олені Зеленській

Перша леді Марина Порошенко дала пораду своїй наступниці – Олені Зеленській. Які слова сказала Марина?

"Хочу побажати, щоб вона не прислухалася до порад політтехнологів чи якихось протоколістів і робила те, до чого у неї лежить душа, коли вона бачить, що не може не робити чогось корисного для суспільства. Тільки з такими емоціями можна досягти хороших результатів", – заявила дружина чинного президента.

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Марина Порошенко розповіла, що після інавгурації обраного президента Володимира Зеленського її сім'я хотіла б вирушити в довгоочікувану відпустку.



Перша леді також зізналася, що президент дарує їй квіти тільки на свята: річницю весілля і день народження. "Я й не очікую від нього квітів. Я більше ціную квіти, які ростуть із землі. Займатися садом – це моє захоплення", – розповіла Марина Порошенко.

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