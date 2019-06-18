Яку погоду прогнозують 19 червня в Україні

19 червня спека все ще затримається майже у всіх областях України, однак місцям очікуються опади у вигляді дощів з грозами. Детальніше про погоду на завтра читайте далі.

Зараз погоду в країні вирішує антициклон, тому відчутних дощів не прогнозується, але внутрішньомасові опади можливі у кількох областях місцями. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Вона пояснила, що через спеку може виникати інтенсивне неоднорідне випаровування, через яке і виникають локальні та навіть сильні зливи.

Актуально: У київському метрополітені підказали, як боротися зі спекою

"19-го червня в Україні втримається спека. Протягом дня передбачається +28+33 градуси, в західних областях +26+29 градусів. Короткочасні дощі з грозами можливі на Заході, на Сході плюс Полтавська область. Є незначна ймовірність дощу на Одещині. На решті території - без опадів. Не забувайте про обережне поводження з вогнем, не кидайте куди попало недопалки, вже не кажу про розпалювання вогнищ та спалювання сміття - це може бути просто злочином", - поділилась синоптик.

У Києві 19 червня, у середу, також не очікується відчутних змін у погоді, адже буде спекотно та сухо, до +30.

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет