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Яку погоду очікувати в Україні в понеділок

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Погода в Україні 3 вересня - фото 1
Погода в Україні 3 вересня

У понеділок, 3 вересня, в країні втримається спекотна погода, однак у деяких областях пройдуть зливи.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebok. За її словами, літо в Україні продовжиться.

І ще: Синоптик попередила про різку зміну погоди у вересні

"Завтра західний атмосферний фронт підкине локальних хаотичних дощів на західні області України. І все. Повсюди переважно сонячно та сухо. Температура повітря практично не зміниться, протягом дня очікується +25+33 градуси, на Півдні +30+35 градусів", – поділилась синоптик.

Відзначається, що у столиці України 3 вересня, у понеділок, буде тепленько до +30 та сонячно. А от з 6-7 в країні очікується послаблення спеки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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