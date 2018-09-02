Яку погоду очікувати в Україні в понеділок

У понеділок, 3 вересня, в країні втримається спекотна погода, однак у деяких областях пройдуть зливи.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebok. За її словами, літо в Україні продовжиться.

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"Завтра західний атмосферний фронт підкине локальних хаотичних дощів на західні області України. І все. Повсюди переважно сонячно та сухо. Температура повітря практично не зміниться, протягом дня очікується +25+33 градуси, на Півдні +30+35 градусів", – поділилась синоптик.

Відзначається, що у столиці України 3 вересня, у понеділок, буде тепленько до +30 та сонячно. А от з 6-7 в країні очікується послаблення спеки.

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