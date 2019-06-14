Яку погоду очікувати в Україні на вихідних

На вихідних, 15-16 червня, в Україні затримається спека, однак місцями можливі грози з дощами. Детальніше про погоду в країні у найближчі дні читайте далі.

Літня спека продовжиться в країні і на вихідних, а незначне послаблення прогнозується на новий тиждень. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"15-16 червня в Україні будуть спекотними, +30+35 градусів. У Карпатах +25+29 градусів, а ввечері просто рай – +15+19 градусів. Дощі. Локальні, з грозами, на Півночі та у Вінницькій області в суботу. Грозові дощі пройдуть у неділю на Заході. На решті території – сухо, сонячно", – зазначила вона.

У Києві на вихідних також буде доволі спекотно, адже повітря вдень прогріється до позначок у +30+33. Щоправда, в суботу в столиці можливий дощ з грозою.

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