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Яку погоду очікувати в Україні на вихідних

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Погода на 13-14 квітня в Україні - фото 1
Погода на 13-14 квітня в Україні

Кінець тижня в Україні відзначиться прохолодною погодою з дощами. Детальний прогноз погоди на 13-14 квітня читайте далі.

На вихідних, 13-14 квітня в країні втримається низька температура повітря, тільки у південних та східних областях буде доволі тепло. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У суботу-неділю очікується протягом дня на Заході та Півночі +7+12 градусів, у Центрі +10+15 градусів, на Півдні та Сході +14+18 градусів. Дощі найбільш ймовірні 13 квітня у східній частині України, 14 квітня на Півдні. На решті території буде без істотних опадів", – розповіла вона.

У Києві на вихідних істотних опадів не очікується, а температура вдень прогріється до +8+10. Вже з середи весняне тепло повернеться в Україну, однак наступний тиждень також принесе на північ та захід заморозки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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