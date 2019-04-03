Погода на Пасху 2019 в Україні: прогноз на Великдень 28 квітня

Погода на Великдень 2019 в Україні відзначиться незначними опадами, однак високою температурою повітря. Дізнайтесь прогноз погоди на 28 квітня 2019 року на Радіо МАКСИМУМ!

Синоптики потішили українців хорошими новинами про те, що друга половина квітня принесе відчутне потепління у всіх областях, а от значних опадів поменшає.

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За словами фахівців, погода у квітні буде доволі прохолодною, навіть до нічних заморозків, в середньому +9+11 вдень, а до середини місяця періодично повертатимуться зливи та поривчастий вітер. Вже початок травня принесе значне покращення, суху та сонячну погоду, а також зменшення кількості опадів.

Однак Вербний тиждень в країні відзначиться ще прохолодною погодою та сильним вітром. Лише на Великдень температура різко підійметься до +22+24, але можливі дощі.

Погода на Пасху 28 квітня в Україні. Найхолодніше буде на півночі та заході країни: температура коливатиметься на рівні до +20+22, а от у решті областей буде справжня спека. Тому віряни можуть спокійно забувати про теплий верхній одяг і взуття. За попередніми прогнозами, на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині та Закарпатті через мінливість погоди можуть пройти нетривалі грози.

Погода на Великдень 2019 в Україні

Вважається, що від погоди на Великдень також залежить, чи всміхнеться удача та якою буде погода влітку.



Прикмети на Великдень

Якщо у перший день Великодня будуть морози чи дощі з громом, то врожай буде дуже хорошим.

Якщо другий день Великодня відзначиться сонячною погодою, то літо буде дощовим.

Якщо Великодня ніч з зоряним та ясним небом, то заморозки повернуться.

Якщо на Великдень похмура погода, то літо буде холодним.

Якщо встати у Великдень до світанку та побачити його, то весь рік буде вдалим у різних сферах.

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