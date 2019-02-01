Яку погоду очікувати в Україні на вихідних

На вихідних, 2-3 лютого, в Україні втримається відлига, а частину країни накриють дощі зі снігом.

На вікенді в країні втримається тепла та волога погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У денні години буде +1+5 градусів, на Півдні та на Закарпатті +5+10 градусів, в Криму до +12+14 градусів. Вночі на Сході поблукають незначні "мінуси", 1-5 градусів морозу, на решті території близько нуля. Мряка, місцями дощ, тумани", – поділилась вона.

У тих областях, де температура коливатиметься на рівні нуля, пройдуть дощі з мокрим снігом. У Києві субота-неділя буде вологою та теплою, а температура втримається на рівні +1+4. Також втримається ожеледиця на дорогах.

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